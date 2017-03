Si è insediato il nuovo questore, Marcello Cardona: "Accoglienza vuol dire sicurezza"

Si è insediato il neoquestore di Milano, Marcello Cardona. Cardona, 61 anni, sposato, due figlie, è in polizia dall'81. Dal '82 al '95 ha operato a Milano negli uffici della Criminalpol come vice dirigente svolgendo complesse indagini sul crimine organizzato.

E' stato questore di Livorno e Catania. Presentandosi alla stampa, ha sottolineato come intenda proseguire nell'esperienza fin qui maturata nel capoluogo lombardo in tema di sicurezza, precisando che un ruolo cruciale lo avranno i Commissariati. "Devono essere un punto di riferimento, luoghi in cui andare, chiedere e ottenere immediatamente sicurezza".

Per il neoquestore, "prossimità non deve essere uno slogan" e "bisogna proseguire con umiltà" sulla scorta di un "quadro soddisfacente". "La gente vuole vedere poliziotti sempre disponibili - ha sottolineato - e scopo è dare voce anche al cittadino che non ha voce e ha il diritto di avere attorno a sé una sicurezza vera. Principalmente cercheremo di parlare con la gente".

Il questore ha parlato anche del tema dell'immigrazione. "L'accoglienza non è solo il permesso di soggiorno. Per me come uomo - ha detto Cardona - è un impegno serio. Ho visto sbarchi e drammi umani con i miei occhi mentre ero Catania. L'accoglienza serve anche ad avere una sicurezza maggiore. L'Italia ha già fatto tanto e tanto dobbiamo ancora fare.