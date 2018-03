Anagrafe di Milano: problemi con il sistema che rilascia le carte d'identità elettroniche

Problemi al sistema di rilascio di carte di identità elettroniche dell'anagrafe del Comune di Milano.

Da lunedì il processo è bloccato. Dall'amministrazione fanno sapere che si tratta di una anomalia del sistema centrale di Roma, anomalia che provoca uno stop anche in altre città.

I cittadini che si sono recati lunedì agli uffici per ritirare il documento saranno ricontatti nei prossimi giorni, come spiegano da Palazzo Marino, con precedenza sugli altri e per coloro che hanno urgenza di avere la carta di identità sarà rilasciata in un primo momento la versione cartacea.

Ai cittadini che avevano appuntamento per il ritiro del documento è stato comunicato il guasto del sistema.