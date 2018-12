Scoperta "casa dell'amore" a Brugherio: blitz mentre la prostituta fa sesso con un cliente

Aveva allestito una vera e propria casa chiusa. Una stanza della sua abitazione, infatti, l'aveva destinata agli appuntamenti e quegli stessi appuntamenti li segnava poi su una sorta di registro con l'orario e l'importo guadagnato per la prestazione. E i soldi, hanno accertato i militari, non mancavano tanto che lei stessa - una volta scoperta - ha offerto mille euro a ognuno di loro per cercare di comprare la libertà.

Una donna di trentanove anni - una cittadina cinese, incensurata - è stata arrestata martedì dai carabinieri di Monza con le accuse di sfruttamento della prostituzione e istigazione alla corruzione. Le manette per lei sono scattate in serata, quando gli investigatori si sono presentati in un condomino di via Monza a Brugherio dopo le segnalazioni di alcuni residenti che avevano riferito di uno strano viavai nell'edificio.

Ai militari è bastato davvero poco per scoprire la "casa dell'amore", gestita proprio dalla 39enne che faceva prostituire una sua connazionale di cinquantadue anni.

Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento, la 52enne era impegnata con un cliente, che è poi stato identificato. A ulteriore conferma dell'attività di prostituzione, i militari hanno anche sequestrato 150 euro in contanti e un diario su cui erano annotati appuntamenti e soldi guadagnati.

Una volta "in trappola", la maîtresse ha offerto mille euro ai carabinieri cercando di corromperli, ma la sua serata è finita nel carcere San Vittore di Milano.