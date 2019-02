Sesto, la polizia scopre una 'casa chiusa': arrestata la 'maîtresse'

Una 'casa chiusa' all'interno di un appartamento di via Cesare Battisti, a Sesto San Giovanni. È quanto ha scoperto la polizia nella serata del 20 febbraio grazie a un blitz dei suoi agenti, che hanno arrestato la 'titolare' dell'attività illecita.

La dimora, come emerso dall'attività investigativa, era stata trasformata in una casa di appuntamenti clandestina. La presunta maîtresse del luogo è una donna di nazionalità dominicana, che è stata denunciata dalla polizia per favoreggiamento della prostituzione. Sequestrato l'appartemento.

All'interno della 'casa chiusa' lavoravano tre prostitute, due di nazionalità spagnola e una di Santo Domingo come la 'protettrice'. L'intera attività illecita è stata smantellata dopo l'operazione del Commissariato di Sesto.