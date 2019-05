Volo Alitalia Milano-New York riatterra dopo pochi minuti a Malpensa

Un volo Alitalia è rientrato nel primo pomeriggio a Malpensa dopo un probabile problema tecnico appena dopo il decollo. Era diretto in Usa.

L'aereo, un Airbus A330 con destinazione New York JFK (volo AZ604) partito alle 12.35 di venerdì 17 maggio, è riatterrato nell'aeroporto internazionale lombardo per i controlli del caso dopo circa 1 ora e mezza di navigazione. Non ci sono stati problemi e tutto è avvenuto nella massima sicurezza.

Il velivolo ha compiuto diversi ovali a bassa quota sopra il Piemonte, a circa 1.800 metri e con velocità a 480 km/h, come è possibile vedere dalle statistiche di volo, nella zona di Casale Monferrato. Tante sono state le segnalazioni alle forze dell'ordine dell'aereo che effettuava una rotta insolita da parte dei residenti.

Secondo quanto è trapelato, si sarebbe trattato di un problema al carrello. L'aereo ora è in attesa di ripartire dopo aver risolto il problema.