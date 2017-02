Cascina Nosedo, si parte: agricoltura sostenibile con i fondi europei

Dopo il definitivo sgombero del 2015, Cascina Nosedo è pronta per essere recuperata e riqualificata. Ora affidata - in parte - ad alcune associazioni, diventerà il centro di un polo agricolo innovativo. La giunta di Milano ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, avviando l'iter di parziale recupero della cascina di via San Dionigi (Chiaravalle-Porto di Mare).

L'obiettivo del progetto OpenAgri è quello di coniugare cultura, imprenditoria giovanile e miglioramento del sistema alimentare. Sono previste coltivazioni acquaponiche (agricoltura mista ad allevamento sostenibile), nuovi modelli per la logistica "dell'ultimo miglio" e il coinvolgimento di piccole e medie imprese per gestire la filiera dell'agrifood. Per Gabriele Rabaiotti (assessore ai lavori pubblici) si tratta di non limitarsi a recuperare immobili e spazi pubblici, ma affiancare interventi di sostegno nel lavoro e nella promozione culturale. E Cristina Tajani (assessore alle attività produttive) sottolinea che, con Cascina Nosedo, si vanno ad intercettare anche fondi europei che sarebbero andati perduti, quelli del bando Urban Innovative Action di ottobre 2016.

Cascina Nosedo si inserisce nella più generale riqualificazione di Porto di Mare, insieme al Politecnico e alla camera di commercio. Il progetto verrà inserito nel piano triennale di opere pubbliche 2017/2019. Prossima tappa, il progetto definitivo e poi quello esecutivo. Successivamente partiranno i lavori, della durata di diciotto mesi.

Gli interventi riguarderanno l’ex fienile, la casa padronale, la tettoia dei ricoveri per attrezzi e la realizzazione del basamento dell’impianto di acquaponica. Il finanziamento comunale per la riqualificazione della cascina Nosedo è pari a un milione e 760 mila euro e concorre al totale del progetto che, erogato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, ammonta a 6 milioni e 200 mila euro.