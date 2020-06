Case all'asta, mazzette al custode giudiziario per gestire le vendite

Hanno corrotto il custode giudiziario che stava curando le procedure di vendita di sessanta lotti immobiliari nel Lodigiano, sottoposti a procedura esecutiva da parte del Tribunale di Lodi. In questo modo si sono di fatto sostituiti al custode gestendo direttamente gli appartamenti e cercando di "dirottarli" verso acquirenti da loro stessi procacciati. Ma il raggiro è stato scoperto dalla guardia di finanza che ha condotto le indagini, denominate "B&Asta" e coordinate dalla procura lodigiana. Tre gli indagati, ovvero il custode giudiziario e due fratelli, titolari e legali rappresentanti di una società immobiliare.

I due fratelli, il 45enne A.D. e il 41enne G.D., avevano costruito l'immobile "Le Case del Sole", a Tavazzano (sessanta lotti per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro), oggetto di una procedura esecutiva immobiliare da parte del Ttribunale di Lodi, che ha messo all'asta i lotti stessi. I due non si sono fatti remore a corrompere il custode giudiziario, il 47enne M.F., per sostituirsi di fatto a lui nella gestine degli appartamenti.

I due fratelli, infatti, non si limitavano a pubblicizzare la vendita all'asta degli appartamenti, cosa lecita data la loro professione di intermediari immobiliari, ma di fatto ne preordinavano l'esito, proponendosi come interlocutori privilegiati ai possibili e aspiranti acquirenti.

La guardia di finanza lodigiana ha provveduto al sequestro di beni per il valore di 105 mila euro (la cifra totale che, da quanto è stato accertato, è "passata" dai fratelli al custode giudiziario) e ha disposto l'interdizione dalla professione legale per il custode giudiziario, l'obbligo di dimora per i due fratelli. I tre sono indagati per corruzione e turbativa d'asta.