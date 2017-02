Arrivano le case di cartone per i clochard di Milano: ecco il progetto e come funzionano

Case di cartone per i senzatetto di Milano e Torino. Merito dell'iniziativa una "Casa dei clochard", della quale beneficieranno dieci senzatetto.

VIDEO: "Ecco la casa di carta"

Vittorio Sgarbi e Ferruccio De Bortoli, quest'ultimo nelle vesti di presidente della Fondazione "Memoriale della Shoah", le consegneranno il 14 febbraio alla Stazione Centrale. Saranno presenti anche Sergio Castelli, in rappresentanza dei City Angels, e l'artista Maurizio Orrico, che ha disegnato la casa in collaborazione con Fine Arts, poi realizzata da un'azienda pugliese.

La casetta, in cartone pressato, si monta e si smonta in soli tre minuti ed è facilmente trasportabile. Altre dieci casette saranno consegnate il 15 febbraio a Torino nel corso di una cerimonia in Comune nell'ambito di una iniziativa che vede insieme associazioni di volontariato e l'amministrazione.