«Salone del Mobile? Ecco l'esposizione "en plein air"». L'ironia degli abitanti di San Siro

Salone del Mobile "en plein air". L'ironia non manca agli abitanti del quartiere di San Siro e particolarmente di via Abbiati, una piccola arteria a senso unico tra via Gigante e via Dolci, molto nota alle cronache per le frequenti occupazioni abusive delle case popolari di Aler.

In occasione della Design Week, Milano è palcoscenico di esposizioni anche in città, non solo in Fiera, col Fuori Salone. I quartieri popolari, però, soffrono cronicamente di degrado e disagi. E così alcuni residenti di via Abbiati, mercoledì 5 aprile, hanno scattato alcune immagini che in realtà non sono una "novità", perché il paesaggio urbano è praticamente sempre lo stesso, ma sempre con "mobili" nuovi. Accatastati sui marciapiedi, accanto ai cancelli. E la "beffa" di Amsa che, giustamente dal suo punto di vista, fa pagare le spese straordinarie di recupero ai regolari che vivono negli stabili.

Ecco la carrellata del "Fuori Salone di via Abbiati", come lo hanno soprannominato gli abitanti.