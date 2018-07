Sorpreso mentre spaccia cocaina a Casorezzo: arrestato dai carabinieri

Spaccio di sostanze stupefacenti. È l'accusa a cui deve rispondere un 20enne arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì 5 luglio dai carabinieri della compagnia di Legnano a Casorezzo.

L'uomo, come riportato in una nota diramata dai militari, è stato fermato mentre stava vendendo un grammo di cocaina a un cliente. È scattata la perquisizione domiciliare dove sono saltati fuori altri 5 grammi di "bianca" e un grammo di eroina, tutto suddiviso in dosi. Non solo, nella sua abitazione sono state trovate anche alcune banconote e per il 20enne sono scattate le manette. L'acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Milano come assuntore di sostanze stupefacenti.