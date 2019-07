Milano, colpo da 200 mila euro: ladri smurano la cassaforte e rubano tutti i gioielli

Colpo da 200mila euro in un appartamento di Milano. È successo in viale Teodorico nella tarda serata di sabato 27 luglio quando una cittadina cinese di di 50 anni ha denunciato di essere derubata della cassaforte in cui aveva messo al sicuro gioielli e monili per 200mila euro.

Il ladri, nel dettaglio, hanno smurato la cassaforte dell'appartamento e sarebbero scappati senza lasciare nessuna traccia. Un colpo da maestro che secondo quanto denunciato sarebbe avvenuto in meno di quattro ore: mentre la donna era all'esterno dell'abitazione.

Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Milano che sono intervenuti per i rilievi.