Tragedia a Cassano d'Adda, dalle acque del fiume emerge un cadavere: si indaga | Foto

Dramma nel pomeriggio di sabato 16 settembre a Cassano d'Adda dove è stato trovato il cadavere di un uomo nelle acque del fiume. La salma è stata avvistata intorno alle 16 in via Stazione ed è stata recuperata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sotto alcuni rami.

Per il momento non è ancora chiara l'identità del cadavere, sembra si tratti di un uomo di mezza età. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda che mantengono stretto riserbo, sembra che da un primo esame sulla salma non sia stato trovato alcun segno evidente di violenza.