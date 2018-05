Dramma a Cassano: ragazzino cade nell'Adda e resta incastrato sott'acqua per oltre un'ora

È rimasto sott'acqua per oltre un'ora. Poi è stato individuato e tratto in salvo dai vigili del fuoco. Ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il ragazzino di 17 anni che nella tarda mattinata di sabato 19 maggio è caduto nel canale Muzza a Cassano d’Adda, corso d’acqua artificiale che conduce alla centrale termoelettrica.

Tutto è accaduto intorno alle 12 quando il giovane che pare si trovasse in compagnia di alcuni ragazzini lungo il fiume quando — non è ancora chiaro come — è scivolato nel canale. Ha tentato di vincere la corrente per tornare a riva, ma è stato tutto inutile.

Subito i giovani che erano con lui hanno lanciato l'allarme e sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elicottero. Il 17enne è stato individuato dai soccorritori oltre un chilometro più a valle: a due metri di profondità sotto una griglia della centrale termoelettrica. Estratto dai vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno accompagnato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo con manovre rianimatorie in corso. Le sue condizioni sono disperate. I ragazzini che erano con lui sono stati accompagnati in caserma dai carabinieri di Cassano d'Adda che stanno ricostruendo la vicenda.