Evade per andare al bar, sorpreso dai carabinieri scappa a piedi: arrestato

Era agli arresti domiciliari e non poteva allontanarsi da casa, ma i carabinieri lo hanno sorpreso al bar. E per lui, arrestato dopo un rocambolesco inseguimento, si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. È successo nel pomeriggio di giovedì 7 febbraio a Cassano d'Adda, nei guai un uomo di 36 anni. Il fatto è stato riportato in una nota diramata dall'Arma.

Tutto è iniziato quando i militari hanno sorpreso il 36enne vicino a un bar nonostante avesse dovuto essere ai domiciliari. Lui, vedendo le forze dell'ordine, ha tentato di scappare, ma è stato rincorso fino a quando non si è trovato sull'argine del canale Muzza e ha deciso di arrendersi.

Nella mattinata di giovedì è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano e per lui si sono aperte le porte del carcere.