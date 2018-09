Centinaia di cassette a luci rosse nella roggia del Parco Sud

Incredibile ritrovamento a Rozzano, sulla sponda della roggia Garlasca, da parte dell'associazione Parco Sud e delle "sentinelle verdi": centinaia di videocassette abbandonate, molte a tema "hard", in sacchi gettati in via Alberelle, nell'area verde, con molti di questi finiti inevitabilmente nell'acqua.

I nastri sono un materiale inquinante, che andrebbe quindi smaltito in altro modo. Secondo Antonio Bruson, una delle sentinelle, che ha affidato le sue idee al Giorno, fino ad oggi quell'area non conosceva discariche abusive. L'uomo ricorda che ormai in tutti i Comuni esistono le piattaforme ecologiche per smaltire ogni genere di rifiuti in sicurezza e anche gratis.

Le sentinelle chiedono comunque che vengano inasprite le pene per chi inquina e vorrebbero le "telecamere mobili" per incastrare più facilmente chi compie questi gesti.