Sfodera una lama e tenta di accoltellare i carabinieri: arrestato pregiudicato 39enne

Aveva con sé un coltello a serramanico e non ha esitato a sfoderarlo quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo. Li ha affrontati lama in pugno cercando ci colpirli. L'epilogo? Tre carabinieri al pronto soccorso e un arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesione personali aggravate e porto abusivo di armi.

È successo nella notte tra venerdì e sabato a Cassina de' Pecchi, hinterland Est di Milano. Nei guai un pregiudicato italiano di 39 anni. La notizia è stata resa nota dal comando provinciale di Milano.

Cassina de' Pecchi: tenta di accoltellare i carabinieri

L’uomo, in forte stato di alterazione fisica dovuta all’assunzione di stupefacenti, è stato segnalato da un’automobilista alla centrale operativa intorno alle 23 mentre si aggirava con fare sospetto tra i condomini di via Trento.

I militari della stazione di Gorgonzola lo hanno raggiunto mentre si trovava all'interno di un palazzo. Resosi conto di essere alle strette il 39enne ha impugnato il coltello tentando di colpire le forze dell'ordine, è stato disarmato grazie all'aiuto dei militari della stazione di Melzo e della tenenza di Pioltello, arrivati in aiuto dei colleghi.

A seguito della violenta colluttazione sono rimasti feriti tre militari che hanno riportato alcuni giorni di prognosi per “traumi agli arti”. Il 39enne, trasportato per accertamenti all’ospedale di Melzo, è stato piantonato dai militari fino all’udienza per direttissima di sabato mattina. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.