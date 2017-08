È morta Caterina Falcicola, blogger che raccontò la sua battaglia contro il cancro

È morta Caterina Falcicola, blogger che aveva raccontato la sua terribile battaglia contro il cancro su lifelovelife.com. Una battaglia iniziata due anni fa con un tumore che prima l'aveva colpita al polmoni e poi al cervello. Una lotta durissima che purtroppo non è riuscita a vincere: è spirata all'Humanitas, assistita dal compagno Francesco che lascia insieme a Gabriele, bambino di otto anni.

Aveva lavorato nel mondo della moda con Gucci e Valentino. Chi la conosceva racconta che ha lottato "come un leone" fino alla fine, fino a quando la malattia non ha avuto la meglio. I funerali si svolgeranno lunedì 14 agosto nella chiesa di Santa Maria della Passione in via Conservatorio a Milano.

"Desidero esservi di supporto — scriveva sul suo blog rivolgendosi ai malati come lei — perché io sono una di voi, siamo accumunati dalla stessa esperienza, siamo in qualche modo uguali: noi conosciamo la sofferenza".