Pero e Gallaratese, puzza insopportabile: «Colpa dei lavori al depuratore»

Nuovi odori fastidiosi a Pero, prevalentemente nella zona a ridosso della "tangenzialina" di Molino Dorino e anche fino al quartiere milanese di San Leonardo. La ragione, probabilmente, sta nella manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Pero in via Leonardo da Vinci.

E' la giunta del Comune dell'hinterland a segnalarlo, spiegando che, contemporaneamente agli odori "molesti", è arrivata una comunicazione di Cap Holding (gestore del servizio idrico) che fa riferimento, tra l'altrro, alla necessità di «provvedere alla rimozione del camino a servizio dell'impianto di deodorizzazione». Una comunicazione che alla giunta di Pero non è piaciuta per le tempistiche. Tanto da avere convocato il direttore del settore depurazione di Cap Holding per esprimergli di persona le rimostranze.

Dalla comunicazione di Cap Holding sembra che il "sistema di grigliatura" verrà fermato fino al 15 novembre. Problemi di cattivo odore a Pero e nel quartiere Gallaratese si erano verificati a metà agosto e, anche in quel caso, la responsabilità è stata imputata al depuratore di Pero.