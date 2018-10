Caviale dalla Russia senza autorizzazione all'importazione: multato passeggero a Malpensa

Scoperti a Malpensa 20 barattoli da 100 grammi di uova di storione siberiano tutelati dalla convenzione di Washington (Cites) e privi della necessaria certificazione all'importazione.

L'operazione (con il conseguente sequestro) è stata portata a termine dai funzionari dell'agenzia dogane insieme alla guardia di finanza. I barattoli sono stati rinvenuti all'interno del bagagliaio di un passeggero di nazionalità russa in arrivo da Mosca.

Al trasgressore è stato contestato il reato di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione, previsto dalla Legge 150/1992, articolo 2 comma 3. L'uomo è stato multato per questo.