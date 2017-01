Incidente sul lavoro, carroponte urta un trabattello: operai precipitano al suolo

Due operai della CCT Inox di Canegrate sono rimasti feriti in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di lunedì 23 gennaio. I lavoratori — un 20enne e un 41enne — sono precipitati al suolo da circa sei metri d'altezza. A causare la caduta: il movimento del carroponte che ha urtato il trabattello su cui erano al lavoro.

In un primo momento le condizioni dei due operai sono apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice giallo e verde. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, gli agenti della polizia locale e i tecnici dell'Asl.