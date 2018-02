Liceo Brera, è polemica per l'opera censurata dalla preside

E' polemica al Liceo artistico di Brera per un'opera d'arte realizzata da un collettivo femminile di studentesse che è stato censurato dalla preside Emilia Ametrano, che ha chiesto di "rivestire" le parti intime visibili dell'opera stessa, intitolata Venere Nuda, una citazione e rivisitazione della Venere di Milo, un classico dell'arte greca.

Il murale è stato esposto insieme ad altri 34 (in occasione della Settimana dell'Arte nella sede di via Papa Gregorio) e la dirigente del Liceo ha chiesto che venisse "corretto" perché avrebbe potuto urtare la "sensibilità". Così le studentesse del collettivo hanno affisso fogli con scritto "Censurato dalla preside" e poi hanno disegnato dei veli, ma sembra che l'Ametrano non fosse comunque soddisfatta e abbia chiesto al collettivo di completare meglio il lavoro.

"Vogliamo celebrare l'Arte come colei che porta la libertà. Che è rappresentata anche attraverso la nudità, priva della censura dettata dalla morale imposta dalla religione che viene rappresentata da Eva coperta/vestita dal serpente", si legge nella scheda esplicativa dell'opera, vergata dalle stesse studentesse del collettivo.

"Il raggiungimento della libertà - si legge ancora nella scheda - significa un ritorno allo stato primordiale, alla natura rappresentata dagli animali, che vivono con innocenza senza il pudore tipico degli uomini". L'obiettivo è dunque quello di "emancipare" la società civilizzata (ovvero "pervasa dalla morale e dai pregiudizi") per giungere alla naturalezza, simboleggiata dal muro che si sgretola alle spalle dell'Arte.

"Riteniamo che in questo lavoro il corpo della donna non sia stato strumentalizzato: la donna è l’Arte e non ha paura di mostrarsi così com’è senza censure, non è rappresentata secondo i canoni di bellezza imposti dalla nostra società e continuamente proposti dai media e dalla pubblicità ma è una donna che rappresenta tutte noi", si chiude la scheda.