Cologno, il centro sportivo abbandonato tornerà alla vita

Dopo anni di degrado e abbandono il centro sportivo Tennis Cigni di Cologno Monzese tornerà a nuova vita. Un bando di gara per gestirlo nei prossimi quindici anni, infatti, è stato assegnato a una società di Sesto San Giovanni, che rinnoverà il luogo costruendovi una nuova 'club house', una palestra, due campi da paddle tennis, due da beach tennis e uno da beach volley.

In particolare - scrive La Martesana - a occuparsi del centro sportivo, vuoto dal 2015, sarà la Take care srl di Sesto San Giovanni. Dopo che la precedente amministrazione comunale non aveva più rinnovato il contratto al gestore di allora, un incendio aveva distrutto la struttura condannandola all'abbandono.

Molte erano state le lamentele dei residenti, che segnalavano lo stato di degrado dell'edificio. Già due volte in Comune si era votato, in vano, per individuare una nuova società che potesse gestire lo spazio. Al terzo tentativo è stata individuata l'azienda sestese, che verserà 3mila euro annui al Comune per i prossimi 15 anni.