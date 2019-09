Incidente a Cesate, travolto da un'auto pirata: gravissimo un ragazzo. Indagano i carabinieri

È stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda il 25enne che è stato travolto da un'auto in via Umberto Giordano a Cesate, hinterland Nord di Milano.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rho. Secondo quanto riferito dai militari del comando provinciale di Milano il 25enne sarebbe stato travolto da un'auto che successivamente si sarebbe allontanata.

Il 25enne, semi incosciente all'arrivo dei soccorsi, è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e accompagnato in codice rosso al Niguarda, secondo quanto trapelato avrebbe riportato importanti traumi su tutto il busto.