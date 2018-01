Sorpreso di notte con una chiave inglese: "Mi serve per difendermi"

«La uso per difendermi». Si è giustificato così un giovane di ventidue anni sorpreso in piena notte, con tre amici, mentre passeggiava tranquillamente in un quartiere periferico della città di Milano con una chiave inglese da venticinque centimetri in ferro.

Erano le tre e mezza di notte. Via Inganni angolo via Berna, estrema periferia sud-ovest. Gli agenti, impegnati in un consueto giro di perlustrazione, avevano notato il gruppetto camminare e si erano insospettiti, decidendo di fermarli per un controllo. Il ventiduenne aveva consegnato spontaneamente l'arma, dichiarando che fosse per difesa personale.

I poliziotti lo hanno indagato per porto d'armi o oggetti atti ad offendere. Dai terminali si è poi saputo che il giovane ha a suo carico numerosi precedenti per rissa e resistenza a pubblico ufficiale; inoltre ha l'obbligo di firma presso il commissariato Lorenteggio.