Milano, apre 'Chicco Stories': il nuovo store dove lo shopping per l'infanzia diventa 'social'

Trecento metri quadrati nel cuore di Milano, con due piani interamente dedicati all'abbigliamento e gli accessori per la prima infanzia. È 'Chicco Stories', il nuovo negozio della catena per piccolissimi che sabato 16 novembre ha aperto al pubblico milanese con una festa e tante attività dedicate a grandi e bambini.

All'interno dello store un vasto assortimento di abiti per ogni stagione ed età, ma anche tutto il necessario per affrontare i primi anni di vita dei propri figli: dai passeggini e i seggiolini per auto, passando per fasciatoi, biberon e ciucci, senza dimenticare scarpe, tutine e completini.

"Chicco Stories non è solo un negozio - recita il motto del nuovo store della catena di abbigliamento e giochi - ma anche un luogo di ritrovo ed esperienza, un incubatore di storie: quelle di tutte le mamme e i papà che tutti i giorni vivono l'avventura di crescere i propri bambini e che qui possono ritrovarsi non solo per comprare, ma anche per scambiarsi esperienze".

Durante l'inaugurazione, tanti giochi per i più piccoli, ma anche un concorso dedicato ai più grandi, con in palio la possibilità di vincere una gift card da spendere nello store. Per l'occasione, Chicco ha inoltre aderito alla campagna di solidarietà di 'Treedom', associazione impegnata nei paesi dell'Africa colpiti dalla siccità, come Kenya, Camerun e Madagascar, con la piantumazione di nuovi alberi. Tra questi ci saranno anche quelli donati da Chicco, che per ciascun paese farà 'crescere' una 'Foresta Chicco Stories'.