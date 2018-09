Café e libreria rinnovati e sempre aperti: ecco il nuovo Chiostro del Piccolo

Dopo i lavori di ristrutturazione, il Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro, in via Rovello, ha riaperto in veste rinnovata. Oltre a una nuova sala conferenze, sono stati completamente risistemati il nuovo Piccolo Café & Restaurant e la libreria Corraini. Il locale sarà aperto tutti i giorni per colazione, pranzo e cena, con sconti del 20% per gli spettatori delle tre sale del teatro (Grassi, Strehler e Studio Melato). Mentre la libreria riapre in una sistemazione nuova e più funzionale, con ingresso indipendente da via Rovello 2 o direttamente dal Chiostro.

Per celebrare la riapertura, negli spazi del Piccolo sono state allestite due esposizioni, visitabili dal 12 settembre al 21 ottobre. Una con le fotografie di Gabriele Basilico e l'altra con i teatrini in legno di Giosetta Fioroni, realizzati negli anni '90 e per la prima volta esposti al pubblico di Milano, che testimoniano la stretta relazione tra il teatro e la casa editrice.

"Più accogliente, funzionale e confortevole: il rinnovato Chiostro Nina Vinchi vi aspetta da domani, mercoledì 12 settembre, alle 8.30, con il nuovo Piccolo Café & Restaurant, una diversa disposizione per lo Spazio conferenze e nuovi locali riservati alla libreria Corraini in Piccolo". Così il teatro invita i cittadini a visitare i nuovi spazi dalla sua pagina Facebook.