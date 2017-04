Ragazzo aggredito con un machete nel bagno: chiusa la discoteca “Tugurio” di Cinisello

Dovrà stare chiusa trenta giorni la discoteca “Tugurio Latin Club” di via Cremona 7 a Cinisello Balsamo.

Ad abbassare la saracinesca sono stati gli agenti del commissariato di Cinisello, su provvedimento della Questura di Milano. A motivare la decisione, presa come sempre dal Questore Marcello Cadorna, un’aggressione avvenuta giovedì sera proprio nei bagni del locale.

Lì, un ragazzo di ventiquattro anni, sudamericano, era stato picchiato e ferito con un machete ad un braccio da un "rivale" per, sembra, questioni di soldi. Soccorso in condizioni serie, se l’era poi cavata con quaranta giorni di prognosi.

Inoltre, la prima settimana di febbraio, sempre all'interno del "Tugurio" si era scatenatauna violenta rissa durante la quale era stato addirittura danneggiato un muro del club.



Adesso, con le indagini ancora in corso per far luce sulla rissa che aveva poi portato all’aggressione, è arrivato il provvedimento di chiusura necessario - spiegano dalla Questura - "scongiurare il ripetersi di simili episodi e dare un forte segnale di presenza e di attenzione da parte della forze dell'ordine".

Continua così la stretta della polizia sui locali potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico. Giovedì i sigilli erano scattati per un bar di via Console Marcello a Milano, ritenuto ritrovo di pregiudicati, mentre soltanto la settimana scorsa - ed era stata una prima volta storica - il Questore aveva chiuso un kebab take away di via Biella che era stato teatro di una lite finita poi con l’accoltellamento di un trentacinquenne.

Pochi giorni prima la stessa sorte era toccata alla discoteca “Madison”, chiusa per quindici giorni, dove nel dicembre del 2014 un ragazzo di diciannove anni era morto per un mix di alcol e droga.

A metà marzo, invece, erano stati ben otto i locali - bar, pub e discoteche - finiti nelle maglie delle forze dell’ordine.

Ph: il locale chiuso dai poliziotti