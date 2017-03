Insetti, muffa e cibi degli studenti conservati male: chiusa la cucina dell’Università Statale

Cucina chiusa nella mensa dell’Università Statale di Milano.

Gli ispettori dell’Ats - ex Asl - hanno controllato martedì i locali di via Festa del Perdono e hanno scoperto una serie di irregolarità che hanno fatto scattare i sigilli.

Nella cucina, gestita da un'azienda esterna, sarebbero stati trovati moscerini, formiche, insetti, muffa e cibi non conservati nel modo giusto. E ancora: molti dei lavoratori non avrebbero avuto le sufficienti nozioni sulla sicurezza sul lavoro.

Durante l'ispezione, sono stati scoperti moscerini, formiche nel retro del bancone, una blatta, muffa alle pareti. Ma gli 007 dell'igiene hanno contestato anche il fatto che per cucinare la pasta vengono usati i fornelli e non i bollitori, come invece prescrive la normativa.