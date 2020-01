Telecamere nascoste e auricolari per passare l'esame: presa la 'banda delle patenti facili'

Patenti ottenute attraverso telecamere nascoste che riprendevano i test e auricolari collegati a chi suggeriva le risposte. È il sistema che veniva utilizzato nell'ex scuola guida di Milano, ribattezzata ‘Autonoleggio Elio’ e che è stata smascherata grazie all'operazione della polizia locale, 'Patente per tutti'.

L'operazione 'Patente per tutti'

L'indagine, partita a novembre 2018 e coordinata dal Sostituto procuratore della Repubblica Cristiana Roveda, ha portato al sequestro preventivo dell'ex scuola, e a perquisizioni in Lombardia e Veneto. Cinque persone inoltre risultano indagate per associazione a delinquere e per il reato di 'Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche', per far ottenere le patenti di guida.

Gli accertamenti sono partiti dopo che la locale ha scoperto che alcuni candidati inquadravano con una telecamera nascosta in un vestito – opportunamente predisposto con un piccolo foro – lo schermo del Pc, per far leggere le domande e farsi suggerire da remoto le risposte attraverso un microauricolare inserito nell’orecchio. A completare il tutto un modem per trasmettere i dati e una batteria per far funzionare gli strumenti, entrambi fissati al corpo con nastro isolante.

La banda delle patenti facili

Sono poi stati gli stessi candidati a rivelare l'esistenza di una banda che offriva un vero e proprio servizio per ottenere illegalmente la patente, dietro il versamento di 3mila-4mila euro (cifra che variava a seconda della nazionalità dei candidati). Dopo accurate investigazioni durate mesi, è stata scoperta una attività criminale organizzata, con al vertice la titolare dell'autonoleggio, una cittadina marocchina, e un italiano con una lunga esperienza nelle scuole guida. Attorno ai due ruotavano altre persone, un padre e un figlio italiani, che rispettivamente svolgevano il ruolo di procacciatore di clienti e suggeritore, oltre a un cittadino romeno, che si occupava dei supporti tecnologici.

L’ex scuola guida, ribattezzata ‘Autonoleggio Elio’, era il punto di riferimento per l'attività della banda: lì, all'interno dello scantinato, i candidati si cambiavano vestiti per indossare telecamere, batterie e modem prima di andare in motorizzazione per sostenere l'esame. La pena prevista per gli indagati è la reclusione da un minimo di uno a un massimo di tre anni, in base all’abitualità della condotta criminosa, che può arrivare a fino a dieci anni, per associazione a delinquere. Sottoposti a sequestro tutti i modem, le microtelecamere, le sim, gli auricolari e gli indumenti utilizzati dai candidati e oltre 20mila euro in contanti.