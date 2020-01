Spaccio di droga dentro il bar: chiuso un locale a Milano

E' stata sospesa la licenza a un bar di via Padova: la decisione è stata presa dal questore di Milano, Sergio Bracco, in base all'articolo 100 del Tulps, che consente al responsabile dell'ordine pubblico di sospendere la licenza ai pubblici esercizi considerati ritrovo abituale di pregiudicati o luogo di avvenimenti pericolosi o turbativi dell'ordine pubblico come risse, spaccio e altro ancora.

Il bar in questione è il Caraibi al civico 213 di via Padova. Il provvedimento di sospensione durerà 10 giorni ed è stato disposto il 23 gennaio e notificato venerdì 24 dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni.

Spaccio dentro il bar

Il 17 gennaio è avvenuto un arresto all'interno del locale: in manette un uomo che, nei pressi del bancone, aveva iniziato ad agitarsi e innervosirsi vedendo entrare i poliziotti per un normale controllo. Perquisito, l'uomo aveva con sé 70 grammi di hashish suddivisi in due involucri. All'interno del locale anche vari clienti con precedenti di polizia.