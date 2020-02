"Una pistola rubata nascosta nel biliardino, droga e risse": chiuso il bar Piper 2

Licenza sospesa per 30 giorni al Bar Piper 2 di via Palermo, a Limito di Pioltello. A deciderlo il questore a seguito di più interventi nel locale da parte delle forze dell'ordine.

In particoalre lo scorso 16 dicembre i carabinieri sono accorsi nel bar dopo che gli è stata segnalata la presenza di un uomo a terra con una ferita d’arma da fuoco all’addome. Il 10 dicembre, invece, durante un sopralluogo la squadra mobile aveva scoperto una pistola rubata, completa di caricatore avvolta in un lembo di carta e nascosta nel biliardino.

Nel 2015 e nel 2016, il Bar Piper 2 era già stato teatro di altri interventi di militari e polizia dopo che i residenti avevano denunciato l'uso di droga all'interno del locale e il fatto che la parte antistante l'ingresso del bar venisse occupata abusivamente con tavolini, sedie e fioriere.

"Per quanto emerso, - si legge in una nota della questura - il locale costituisce un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, tanto da rendersi necessario un provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni".