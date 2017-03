Eruzione Etna, chiuso l'aeroporto di Catania: voli cancellati e dirottati anche da Milano

Molti disagi all'aeroporto di Catania a causa delle eruzioni di cenere lavica dal cratere sud-est dell'Etna. Lo scalo di Fontanarossa è stato chiuso dalla notte e almeno fino a mezzogiorno di sabato 18 marzo.

Cancellati quattro voli di Ryanair in partenza (due per Milano Malpensa e due per Roma Fiumicino), dirottati invece a Comiso due Alitalia (da Linate e Fiumicino), due Volotea (da Venezia e Verona) e tre Ryanair (Bergamo, Pisa e Malpensa). Altri voli sono stati dirottati a Palermo. Il primo volo interessato dalla chiusura dell'aeroporto è stato un volo da Trieste con arrivo previsto all'una di notte, dirottato a Palermo.

L'unità di crisi che si è riunita alle 11 di sabato mattina ha poi deciso di riaprire - come da previsione - l'aeroporto, considerando che la colata lavica è diminuita, anche se inizialmente con alcune limitazioni che provocheranno qualche ritardo nei voli.

L'annuncio (Sashkins_1, Instagram)