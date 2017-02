Tunnel Gattamelata: chiude il Cavalcavia Ghisallo per due giorni

Resterà chiuso il Cavalcavia del Ghisallo nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 febbraio 2017. Lo rende noto il comune di Milano.

Il Cavalcavia sarà chiuso dalle 7 alle 17 in entrambe le giornate. Questo per consentire i lavori di tracciatura della segnaletica stradale necessaria all'apertura del tunnel tra viale De Gasperi e via Gattamelata.

Il tratto interessato è quello tra via Fratelli Vigorelli e viale Renato Serra. In pratica, per chi proviene da fuori Milano (autostrade A4, A8 e A9), l'ultima uscita utile sarà quella di Lampugnano. Chiuso anche lo svincolo di raccordo tra viale De Gasperi e via Papa (Portello) dalle 8 di sabato 18 febbraio a domenica 26 febbraio.