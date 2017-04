Rissa con accoltellamento: a Milano il questore chiude il primo take away

Si tratta probabilmente del primo caso in città che riguarda un 'take away' di kebab e non un bar. Il questore di Milano, infatti, ha disposto la chiusura ai sensi dell'art. 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) del locale dove, l'altro giorno, si era verificata una rissa violenta con accoltellamento.

"Il provvedimento - si legge nella nota della questura - è stato emesso a cura della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, in collaborazione con il Commissariato Ticinese, a seguito dell'episodio delittuoso, occorso la scorsa notte, in cui è rimasto ferito ad una mano un cittadino marocchino colpito da un connazionale con un coltello da cucina dopo una violenta lite. Pertanto, allo scopo di scongiurare il rischio che all'interno del locale si potessero ripetere analoghi episodi delittuosi, nell'immediatezza e in via d'urgenza, veniva adottato, per motivi di tutela della sicurezza pubblica, il provvedimento di chiusura per 7 giorni dell'esercizio di vicinato".

Il fatto era avvenuto in Barona, via Biella.

Che cosa era accaduto