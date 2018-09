Ponte chiuso sull'Adda, nuovi orari dei treni e bus sostitutivi

La prima mattinata lavorativa dopo la chiusura del ponte ferroviario San Michele, tra Calusco d'Adda e Paderno d'Adda, è stata positiva secondo quanto viene ufficialmente riferito da fonti ferroviarie e regionali. Le navette sostitutive rese disponibili da Trenord per sopperire alla "separazione" in due della frequentatissima linea Milano-Bergamo via Carnate hanno retto abbastanza bene l'impatto dei pendolari, tranne qualche tensione nelle prime ore della mattinata.

Sull'argomento del ponte San Michele, che - lo ricordiamo - è stato chiuso da Reti Ferroviarie Italiane il 15 settembre con la massima urgenza, è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha confermato che non ci sarebbero state alternative alla chiusura del ponte, una decisione "di totale spettanza di Rfi".

Fontana ha aggiunto di avere saputo della decisione un'ora prima, e che l'emergenza sarebbe stata meglio gestita se la cosa fosse stata resa nota con un po' più di anticipo. Ma il tono del governatore non è di lamento, vista la necessità assoluta di garantire comunque che nessuno si faccia male.

Linea "spezzata" in due, i nuovi orari

Trenord ha rimodulato gli orari di entrambi i "tronconi", istituendo anche un collegamento sostitutivo via bus. In particolare, la tratta Milano (Garibaldi) - Paderno Robbiate sarà percorsa, ogni giorno, da 24 treni. Il primo parte da Garibaldi alle 5.31, l'ultimo alle 22.31. In direzione opposta i treni quotidiani saranno 21, con partenze da Paderno tra le 5.18 e le 22.48.

L'altro troncone, da Calusco a Bergamo, verrà percorso da 19 treni giornalieri (dalle 6.14 alle 23.14) e, in opposta direzione, da 20 treni con partenze tra le 5.23 e le 22.21. Ulteriori modifiche nei giorni festivi. Tutti gli orari sono comunque consultabili sul sito di Trenord.

Infine i bus sostitutivi: collegheranno Calusco e Paderno e partiranno, da Calusco, al minuto 45 di ogni ora, dalle 5.45 alle 22.45, eccetto il 10.45 che non verrà effettuato; da Paderno, invece, al minuto 12 di ogni ora, dalle 6.12 alle 23.12. Il consiglio di Trenord è comunque, per quanto possibile, di utilizzare il Bergamo-Milano (e viceversa) via Pioltello.

Progettato da Jules Rothlisberger, il ponte San Michele è lungo 266 metri e si eleva a 85 metri al di sopra del livello del fiume Adda. Costruito tra il 1887 e il 1889, nel 2017 era stato candidato per l'inserimento nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco. La decisione di chiuderlo è stata presa nella serata di venerdì 14 settembre in seguito a verifiche effettuate da Rete ferroviaria italiana.



