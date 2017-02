Chiuso il raccordo dell’A1 tra tangenziale Est e Corvetto: ed è subito traffico in tilt a Rogoredo

Raccordo dell’A1 chiuso e traffico in tilt in tutta Rogoredo.

Mattinata difficile, quella di martedì, per la circolazione automobilistica nella zona sud di Milano, che sta facendo i conti con la chiusura - partita lunedì sera - del raccordo autostradale tra la tangenziale Est e piazzale Corvetto.

Proprio in quel tratto, venerdì pomeriggio, ha perso la vita la trentenne Tiziana Mangano, che si è schiantata con la sua Fiat 500 contro un guardrail.

“Il tratto - ha informato il comune di Milano in una nota - sarà chiuso sia per chi proviene da Sud, A1 - autostrada del Sole, sia per chi proviene dalla tangenziale Est. Allo studio soluzioni alternative per contenere i disagi su una tratta nevralgica che non sarà percorribile per alcune settimane”.

“La chiusura - ha ammesso palazzo Marino - si è resa necessaria a causa dei recenti incidenti anche gravi che hanno interessato il tratto”.

“I veicoli provenienti da Nord, tangenziale Est, potranno prendere la direzione via Rogoredo, dirigersi verso il cavalcavia Pontina in direzione centro. Analogo tragitto per i veicoli provenienti da Sud, A1 - autostrada del Sole. Questi ultimi - i consigli del comune - potranno proseguire lungo la tangenziale Est fino all'uscita della Paullese quindi tornare indietro con uscita sempre su via Rogoredo”.

E proprio a Rogoredo, martedì mattina, il traffico è andato pesantemente in tilt. Numerosi cittadini hanno segnalato a MilanoToday un quartiere praticamente bloccato e in balia delle auto.