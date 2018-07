Viabilità: chiuso dal 31 luglio al 4 agosto il tunnel di Porta Nuova. Mezzi Atm deviati per 3 mesi

Resterà chiuso al traffico per alcuni giorni il sottopasso stradale di via Melchiorre Gioia, che collega via Sassetti con viale della Liberazione nel quartiere di Porta Nuova. Lo rende noto il Comune di Milano.

La chiusura - che perdurerà da martedì 31 luglio a sabato 4 agosto - si rende necessaria per lavori di manutenzione allo stabile sovrastante, ed in particolare per consentire la costruzione di un ponteggio.

Il Comune segnala che i percorsi alternativi per auto e motocicli saranno comunicati con un'apposita segnaletica stradale. Successivamente la viabilità verrà ripristinata ma su una carreggiata ristret. Inoltre, poiché il ponteggio abbasserà il livello del passaggio, occorrerà deviare il percorso del bus 43 e delle linee notturne N26 e NM2 per circa tre mesi.

Le modifiche alle linee Atm

In particolare, i bus della linea 43 deviano in entrambe le direzioni da piazzale Principessa Clotilde a via Melchiorre Gioia transitando per via Monte Santo, via Galilei, via Filzi e via Pirelli. Sono istituite fermate provvisorie in direzione Greco (piazzale Principessa Clotilde dopo corso di Porta Nuova; via Galilei prima di via Savoia) e in direzione Firenze (via G.B. Pirelli dopo p.za Einaudi; piazza San Gioachimo ). Allo stesso modo sono sospese le fermate in direzione Greco (piazzale Principessa Clotilde prima di via M.te Santo; via Melchiorre Gioia 8) e in direzione Firenze (via Melchiorre Gioia prima di via Sassetti; Melchiorre Gioia 7).

I bus della linea NM2 deviano in entrambe le direzioni da viale Don Sturzo a via Melchiorre Gioia passando per via della Liberazione, via Filzi e via Pirelli. Una fermata provvisoria è istituita in direzione Cadorna-Abbiategrasso (via G.B Pirelli dopo piazza Einaudi), mentre è sospesa la fermata di via Melchiorre Gioia prima di via Sassetti.

I bus della linea N26 in direzione Cadorna deviano da viale Don Sturzo a via Filzi, passando per via della Liberazione. E' sospesa la fermata di via Melchiorre Gioia dopo via Pirelli in direzione Cadorna.