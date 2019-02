"Lavori di restauro dei ponti": chiuso fino a ottobre un tratto di viale Monza a Milano

Disagi in vista per gli automobilisti milanesi. Dal 9 febbraio al 14 ottobre, infatti, un tratto di viale Monza - arteria fondamentale per entrare e uscire dalla città - sarà chiuso al traffico.

Lo stop alle macchine - informa la polizia locale con un tweet sul profilo Infomobilità - scatterà nel pezzo di strada tra via Popoli Uniti e via Chioggia a "causa di lavori di restauro dei ponti". Saranno chiuse le due carreggiate centrali in entrambe le direzioni, mentre - segnala ancora la Locale - resteranno aperte le vie laterali.

Pochi giorni fa, il 1 febbraio, la stessa sorte era toccata a viale Fulvio Testi, che era stato chiuso al traffico dopo che dal ponte ferroviario in zona Istria si erano staccati alcuni calcinacci, poi caduti sull'asfalto, come già successo in estate. Dopo l'intervento di tecnici e operai, la struttura era stata dichiarata sicura e la strada era stata riaperta.

