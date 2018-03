Oltre 4 quintali di cibo scaduto sequestrato dalla finanza: negoziante cinese denunciato

Oltre quattro quintali di cibo e trecento litri di olio, scaduti e sequestrati e una denuncia per frode in commercio. È il bilancio di un'operazione della guardia di finanza di Milano nei confronti di un cittadino cinese titolare di un negozio di alimentari.

I finanzieri, come si legge in una nota diramata dal comando provinciale, hanno scoperto il tutto durante le attività di controllo economico del territorio. I prodotti, provenienti dalla Cina, riportavano le indicazioni relative alla conservazione ed alla preparazione soltanto in lingua cinese. Non solo: la data di scadenza e di produzione era stata nascosta con un'etichetta che riportava una scadenza posticipata rispetto a quella originale. Inoltre gli altri prodotti scaduti presenti nel negozio è stata sequestrata "in quanto non conforme alla normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari", precisano le fiamme gialle.

Il titolare del negozio è stato denunciato alla procura per il reato di frode in commercio ed è stato segnalato all’agenzia di tutela della salute della Città Metropolitana di Milano.