Ciclista investito da un'auto: è in coma

Un ciclista di 79 anni è stato investito da un'auto verso le 14:30 del 5 ottobre in via Tolstoj a Senago, periferia nord di Milano. Sul posto è accorso il 118 con un'automedica e un'ambulanza, che ha trasportato l'anziano all'Ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice rosso.

L'anziano, che per l'impatto con il veicolo ha riportato lesioni e contusioni su tutto il corpo, a causa di un grave trauma cranico si trova in coma. Arrivati sul posto i soccorritori hanno intubato il ciclista, che, come riferito dagli operatori dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, "in quel momento stava perdendo conoscenza". La vittima dell'investimento è stata poi accompagnata in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Senago, che al momento sta compiendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.