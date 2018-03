Mille euro di multe per Area C a coniugi non vedenti: il Comune le annulla

Undici multe per un totale di oltre mille euro per essere transitati in area C perché ritenevano (a ragione) di avere diritto all'esenzione, ma si erano dimenticati di rinnovare il tagliando relativo. Ora però queste multe verranno annullate dal Comune di Milano, che ha riconosciuto il caso eccezionale e ha "perdonato" la dimenticanza.

Accade a una coppia di residenti a Corbetta, non vedenti, che avevano dimenticato - a fine ottobre 2017 - di rinnovare l'esenzione quinquennale e, dal primo novembre al 22 dicembre, si sono visti recapitare le undici multe, dovute al fatto che la moglie è insegnante nella scuola media per ciechi di via Vivaio e si è fatta venire a prendere da un conoscente nel tardo pomeriggio, alla fine delle lezioni.

Appena ricevuta la prima multa, a fine dicembre, i coniugi non vedenti si sono attivati per rinnovare il permesso e, nell'attesa, hanno pagato gli ingressi in Area C, per essere completamente in regola; tuttavia, visto che soffrono di cecità irreversibile, non si erano più ricordati che il loro permesso era temporaneo e non ritengono che sia giusto. In effetti, così come non è reversibile la loro disabilità, non dovrebbe essere "reversibile" l'esenzione, almeno a rigor di logica.

Poi la telefonata dall'assessorato alla sicurezza e polizia locale del Comune di Milano, che si occupa anche di multe e sanzioni. E la bella notizia: quelle undici multe verranno revocate, Palazzo Marino si è reso conto che i coniugi sono in perfetta buona fede e ha deciso di "perdonarli".