Milano, vandalizzato il cimitero per animali di via Novara: distrutte le lapidi

Vandalizzato, a Milano, il cimitero per animali "Il fido custode", in via Novara: persone rimaste attualmente ignote hanno scardinato il cancello d'ingresso e hanno portato via alcuni vasi portafiori. Poi hanno divelto le lapidi poste a copertura delle tombe e le hanno sparse per l'area circostante. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno.

Il più grande d'Italia

Il cimitero, che copre una superficie di circa 50 mila metri quadrati, ha iniziato la propria attività nel 2014. E' il più grande cimitero per animali d'Italiia e il primo a sorgere nel territorio comunale di Milano. Garantisce ai proprietari degli animali di dare una sepoltura o una cremazione. E' ubicato in via Novara, periferia ovest della città, all'altezza di via Caio Mario.