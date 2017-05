Turbigo, cinghiale “fa irruzione” in un bar: una guardia ecologica ferita, animale abbattuto

Domenica mattina decisamente particolare a Turbigo, a nord ovest di Milano. Ad animare la giornata, infatti, ci ha pensato un cinghiale di circa un anno e mezzo che ha lasciato il vicino parco del Ticino per fare un giro in paese.

Verso le otto, l’animale ha fatto la sua comparsa tra le vie della cittadina, già “viva” nonostante l’orario per una festa organizzata dalla Pro loco che si sarebbe svolta da lì a breve. La prima tappa dell’insolito tour è stata al vecchio palazzo comunale di via Roma, dove il cinghiale - spaventato e disorientato - ha sfondato una porta dell’edificio, ormai abbandonato.

Poco dopo, però, l’animale è stato attirato da un incolpevole cagnolino che si è trovato a passare in viale Allea comunale e che è stato inseguito fino all’interno di un bar. I clienti - naturalmente sorpresi e preoccupati - sono scappati fuori dal locale e il cinghiale è finito “in trappola” nel cortile.

Sul posto, per provare a catturare il particolare ospite, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, guardie ecologiche e polizia della Città metropolitana. Proprio nel tentativo di sedare il cinghiale, una guardia è rimasta ferita - in maniera non grave - a una mano.

A quel punto, racconta “Il Giorno”, l’animale è stato abbattuto.