Cuori di formule chimiche per la prof morta, Cinzia faceva lezioni pure dal letto in ospedale

"Buon viaggio amica, prof. Cinzia. Aver camminato con te e condiviso un tratto del nostro sentiero ci ha reso persone migliori. Mai dimenticheremo". È con questo messaggio che su Facebook l'Istituto Tecnico Industriale Statale Giulio Riva di via Carso a Saronno dice addio a Cinzia Ricchiuti. L'insegnante è morta dopo una lunga malattia.

La professoressa, con una laurea in Statale a Milano, insegnava chimica da circa 20 anni in quella scuola e oggi i suoi studenti, i colleghi e gli amici la ricordano sui social. Tantissimi hanno aderito all'iniziativa di mettere come foto del proprio profilo un cuore fatto con formule chimiche, la sua passione. Lo ha fatto anche il profilo ufficiale della scuola.

Ogni post che parla della prof Cinzia è un tripudio di cuori e fiori virtuali. "Buon viaggio prof, con te abbiamo solo bei ricordi", scrive qualcuno. Altri la descrivono come una persona "simpatica, allegra, preparata e disponibile" o suoi ex studenti la ricordano nonostante siano trascorsi 15 anni. "Una donna, una docente senza eguali, che, in questo periodo così difficile, ha tenuto la sua ultima lezione dal letto dell'ospedale", la testimonianza degli alunni della terza.

Una sua allieva le dice addio dedicandole una poesia di Coelho: "Cara professoressa questi giorni ci hanno dato molto da pensare e poco fa ascoltando una poesia di Paulo Coelho ho pensato tanto a lei e volevo dedicargliene un pezzettino nella speranza di farla sorridere ogni volta che vorrà rileggere queste parole".

"Le persone vengono nella tua vita per una ragione. Per una stagione o tutta la vita. Quando saprai perché, saprai cosa fare con quella persona. Quando qualcuno è nella tua vita per una ragione, di solito è per soddisfare un bisogno che hai espresso. Sono venuti per assisterti attraverso una difficoltà, per darti consigli e supporto, per aiutarti fisicamente, emotivamente e spiritualmente. Possono sembrare come un dono del cielo e lo sono. Loro sono lì per il motivo per cui tu hai bisogno che ci siano. Quindi, senza nessuno sbaglio da parte tua o in un momento meno opportuno, questa persona dirà o farà qualcosa per portare la relazione ad una fine. Qualche volta loro muoiono. Qualche volta se ne vanno. Qualche volta si comportano male e ti costringono a prendere una decisione. Ciò che dobbiamo capire è che il nostro bisogno è stato soddisfatto, il nostro desiderio realizzato, il loro lavoro è finito. La tua preghiera ha avuto una risposta e ora è il momento di andare avanti. Alcune persone vengono nella nostra vita per una stagione, perché è arrivato il tuo momento di condividere, crescere ed imparare. Loro ti portano un esperienza di pace o ti fa semplicemente ridere. Possono insegnarti qualcosa che non hai mai fatto. Di solito ti danno un incredibile quantità di gioia. Credici, è vero".