Turismo, Milano la seconda città più amata in tutta Europa: la classifica "Best Destination"

Milano piace ai turisti. E piace tanto. Il capoluogo meneghino, con 52.836 preferenze, è infatti risultato la seconda città più amata di tutta Europa come destinazione turistica.

La certificazione è arrivata dalla classifica 2017 “European Best Destination”, un ente nato per sviluppare e promuovere il turismo in tutta Europa. La graduatoria è stata creata in base ai voti ricevuti online dagli stessi turisti e cittadini, che evidentemente hanno incoronato Milano.

“Voglio ringraziare - ha dichiarato l’assessore al turismo Roberta Guaineri - tutte le persone, milanesi, italiani e non, che in queste settimane hanno espresso la propria preferenza per la nostra città. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato, secondi in classifica per la prima volta in questa competizione, superando città come Roma, Parigi, Madrid e Atene che sono considerate in tutto il mondo mete turistiche imprescindibili”.

“Stiamo lavorando - ha concluso - per raccontare ogni giorno l’attrattività della città e questo posizionamento ci dà la spinta a promuoverla sempre di più e ancora meglio”.

“Milano è stata interessante e vivace almeno da quando era la capitale della parte occidentale dell'Impero Romano”, si legge nel commento sull’European Best Destination. Quindi, un invito: “Date un'occhiata alla imponente Duomo di marmo, alle nostre chiese, ai palazzi e ai musei”. I visitatori potranno anche “essere deliziati dall'arte e dall'architettura contemporanea”.

“La città di fama internazionale ha un'immagine estremamente positiva in tutti gli angoli del mondo e attira un gran numero di viaggiatori”, il che - spiega la classifica - rende Milano “una destinazione di primo piano”, “particolarmente apprezzata dai viaggiatori svizzeri e americani”.

“Durante la visita - prosegue la graduatoria rivolgendosi al turista tipo - lasciate filtrare l'atmosfera della città più moderna e avanzata in Italia. Sarete conquistati dall’eleganza e dallon stile, dall'energia e dall'atmosfera internazionale”. Poi, infine: “Un’incredibile esperienza di shopping” sarà possibile “per tutti i gusti e le tasche, in un luogo dove il design e la moda hanno fatto la loro casa”.

