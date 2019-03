Il sì del Ministero dell'Interno: «Pronti a dare la cittadinanza a Ramy»

Il Ministero dell'Interno è pronto a rendere il più veloce possibile il conferimento della cittadinanza italiana al 13enne Ramy, il giovane studente di Crema (nato a Milano da genitori egiziani) che, riuscendo a dare l'allarme con il suo cellulare nascosto mentre con altri 50 ragazzini era sequestrato sul pullman poi incendiato dall'autista, ha salvato tutti e permesso ai carabinieri di arrestare Ouesseynou Sy.

Secondo quanto si apprende, l'auspicio del governo non si limita però al riconoscimento nei confronti del ragazzo ma va oltre: si parla infatti di togliere la cittadinanza a Sy, l'attentatore, che stando a varie fonti avrebbe sposato in passato una donna italiana per ottenere le carte.

Ramy, che conosceva la strada Paullese, ha descritto con grande precisione gli edifici e gli incroci attraversati dal pullman, nella folle corsa che Sy avrebbe voluto concludere a Linate dove avrebbe avuto intenzione di compiere «un gesto eclatante», se non fosse stato fermato dai carabinieri intervenuti grazie ai coraggiosi ragazzi.