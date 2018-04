Clandestino in Italia, arrestato e rilasciato per il processo: ma intanto riesce a sposarsi

Era in Italia da clandestino ma ugualmente è riuscito a sposarsi con la sua fidanzata. Una condizione singolare, perché per contrarre matrimonio occorre espletare diverse pratiche burocratiche: prima o poi qualcuno dovrebbe accorgersi se uno straniero ha o non ha il permesso di soggiorno. E invece H.S., marocchino di 28 anni, ha pronunciato tranquillamente il "sì".

Il magistrato che lo ha giudicato (e condannato) per immigrazione clandestina non ha potuto fare a meno di rilevarlo nella sentenza, sottolineando la "evidente situazione di antigiuridicità" nella quale il giovane ha contratto il matrimonio. La vicenda, riferita da Mario Consani sul Giorno, è effettivamente paradossale.

H.S. era stato espulso dall'Italia a maggio del 2017, riaccompagnato in Marocco in aereo, con un precedente per spaccio di droga. Ma aveva fatto ritorno nel Bel Paese transitando per Spagna e Francia: ad attenderlo c'era la sua fidanzata. I due erano intenzionati a sposarsi a ogni costo. Il 28enne è stato individuato a febbraio 2018, arrestato per immigrazione clandestina e poi rilasciato in attesa del processo, che si è celebrato alla fine di marzo. In quel mentre, i due si sono sposati.

Per la cronaca: sconterà otto mesi di reclusione. Ma presto potrebbe acquisire la cittadinanza italiana, visto che italiana è la sua neo consorte.