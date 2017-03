Sedicenne morta sotto un treno a Cesate: compagni di scuola e residenti sotto choc

La comunità di Cesate, ventiquattr'ore dopo la tragedia del suicidio della ragazzina di sedici anni in stazione, 'fatica' ancora a riprendere a pieno le proprie attività. La morte di un'adoloscente - e per di più in quel terribile modo - interroga da sempre tutti.

Lascia lettera sulla banchina, poi si suicida | Video

Per i compagni di scuola, di danza - la sua più grande passione - e i conoscenti di una vita è come se l'orologio si fosse fermato alle 9.15 di martedì: quando C. M. ha lasciato la sua lettera d'addio sulla banchina e si è gettata sul binario 1, mentre arrivava il treno partito da Milano Cadorna e diretto a Novara Nord.

Sui social network, il sindaco Giancarla Marchesi ha condiviso il pensiero del parroco Don Achille, aggiungendo che "Tutta la comunità cesatese, grazie a queste sue parole, si stringe intorno alla famiglia della ragazza".

La preghiera del sacerdote, che sul gruppo cittadino su Facebook è stata molto apprezzata, si chiude così: "Ti affido l'ultimo angelo che hai accolto: è arrivata oggi. Abbracciala e falla sentire a casa. Prima di andare a dormire passa dai suoi cari, a dare il 'bacio della buona notte'. E se ti avanza tempo, passa anche da noi".

LA LETTERA DEL SACERDOTE