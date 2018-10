Crimini denunciati, Milano è la prima in Italia: la classifica

Milano è la provincia italiana che "vanta" il maggior numero di denunce con 7.237,74 delittti denunciati ogni 100 mila abitanti nel 2017. Seguono Rimini e Bologna. Emerge da una classifica elaborata dal Sole 24 Ore e pubblicata il 22 ottobre. A livello nazionale i reati denunciati sono più di 6.600 al giorno, ovvero 277 ogni ora: il dato è in calo del 2,3%. I dati, va ribadito, si riferiscono unicamente alle denunce alle competenti forze dell'ordine. A Milano il calo è inferiore a quello nazionale (-1,37%).

Omicidi

Milano è 44esima per omicidi volontari consumati con 20 denunce corrispondenti a 0,618 ogni 100 mila abitanti, +17% rispetto all'indagine pubblicata nel 2017 su dati 2016. Questa classifica è "dominata" da Vibo Valentia con 7 denunce pari a oltre 4 ogni 100 mila abitanti. Milano è invece 37esima per tentati omicidi, con 65 denunce corrispondenti a otre 2 ogni 100 mila abitanti. In questo caso, il calo è di quasi il 6%.

Furti

Per furti con strappo, Milano è terza dopo Napoli e Rimini con oltre 2 mila denunce pari a 62 ogni 100 mila abitanti (+5%). Ed è terza (dopo Rimini e Bologna) per furti con destrezza: oltre 26 mila denunce (817 ogni 100 mila abitanti). E' 16esima per furti in abitazione con più di 15 mila denunce (475 ogni 100 mila abitanti), superata da varie città di media grandezza tra cui le lombarde Pavia, Lecco e Monza.

Milano è prima per furti in esercizi commerciali. Le denunce di questo reato sono quasi 11 mila, pari a 339 ogni 100 mila abitanti. Firenze e Bologna sono seconda e terza. Milano è undicesima per furti d'auto: 9 mila le denuce, cioè 286 ogni 100 mila abitanti. Il calo è consistente, quasi il 7% in meno. Il primato appartiene in questo caso a Bat (Barletta-Andria-Trani), seguono Bari e Catania.

Rapine, estorsioni, usura, truffe

A Milano aumentano del 2% le rapine, che portano la nostra città al secondo posto dopo Napoli dove invece sono in calo del 14%. Asti, Foggia e Isernia "dominano" la classifica delle estorsioni che trova Milano al 22esimo posto in Italia, con 561 denunce (17 ogni 100 mila abitanti) e un aumento del 6%. 15 i casi d'usura denunciati che portano Milano al 52esimo posto (a livello nazionale lo stesso numero di Parma, che però è prima per via della maggior concentrazione rispetto agli abitanti). Milano è seconda, dopo Trieste, per truffe informatiche: più di 14 mila le denunce, cioè 440 ogni 100 mila abitanti, con un incremento del 28%.

Delitti in associazione e mafia

Le 23 denunce per associazione per delinquere fanno di Milano la 49esima città italiana con un aumento di ben il 43,75% di denunce. La quota per 100 mila abitanti è 0,7. A "comandare" è Reggio Calabria, poi Pescara e Crotone. Per associazione mafiosa Milano, con una denuncia equivalente a 0,031 ogni 100 mila abitanti, è 24esima e ultima tra quelle che hanno registrato denunce per questo reato. La classifica è guidata da Crotone, Reggio Calabria, Caserta, Catanzaro e Napoli. Per riciclaggio, Milano è 38esima: le denunce sono 76 con un incremento di oltre il 31%. Le prime due città italiane, qui, sono Prato e Firenze.