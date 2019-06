Lutto in casa Agnelli: Clemente Ferrero muore durante una partita allo Juventus Stadium

Clemente Ferrero de Gubernatis è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava davanti a tutti i suoi familiari allo Juventus Stadium. L'imprenditore 51enne si è accasciato sul terreno di gioco privo di sensi davanti alle decine di Agnelli giunti a Torino da tutto il mondo per il tradizionale incontro della famiglia d'imprenditori.

Dramma allo Juventus Stadium

L'uomo, che viveva da tempo a Milano lascia la moglie Giovanna e i tre figli Edoardo, Viola e Giovanni. Clemente Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia era sceso in campo per la partita tra i rappresentati più o meno giovani delle più importanti dinastie industriali torinesi. La gara si è trasformata in una tragedia.

L'uomo è stato soccorso dallo staff medico presente all'Allianz Stadium, ma si è subito capito che non si trattava di un semplice infortunio. Clemente, nipote di Clara Nasi, cugina dell'Avvocato Giovanni Agnelli, è stato poi trasportato in ospedale da un'ambulanza ma il cuore del figlio del marchese Edoardo Ferrero Ventimiglia, discendente di un'antica stirpe nobiliare piemontese, ha smesso di battere poco dopo le 13.

L'ultimo gesto di altruismo di Clemente Ferrero

La famiglia ha dato l'assenso all'espianto degli organi. I medici del Maria Vittoria hanno così preservato polmoni, cornee e cute. Un'operazione che ha permesso di salvare diverse altre vite, un gesto iconico che ben rappresenta il volere e l'altruismo dell'imprenditore.